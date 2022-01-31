Мисс США-2019 покончила с собой, выпрыгнув из окна высотки

За несколько часов до смерти модель оставила предсмертное послание у себя в соцсети.

Пока новая "Мисс Вселенная-2021", 21-летняя представительница Индии — Харнааз Сандху понемногу знакомится со своими новыми обязанностями, ее "коллега" по конкурсу красоты, "Мисс США 2019" Чесли Крист ушла из жизни в 30-летнем возрасте.

Девушка покончила с собой, выбросившись с окна высотного здания на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает CNN. Трагедия случилась утром 31 января.

Семья Чесли Крист в шоке от случившегося. Родственники модели опустошены и не понимают причин такого решения девушки. Стоит отметить, что незадолго до смерти, Челси опубликовала на своей странице в Instagram обольстительный снимок, который она подписала: "Пусть этот день принесет вам покой и покой". Был ли это намек на ее решение, непонятно.

Последняя публикация Челси Крист в Инстаграме

"Ее великий свет вдохновлял других своей красотой и силой во всем мире. Она заботилась, любила, смеялась и сияла" — делятся воспоминаниями о Челси ее родственники.

Также издание New York Post сообщает, что Крист оставила предсмертную записку, в которой сообщила, что оставляет все свое наследство своей матери. Мотив своего поступка девушка не указала.

Кто такая Челси Крист?

Челси Крист была адвокатом, стремившимся помочь реформировать систему правосудия Америки. Она получила три степени в двух университетах и была магистром делового управления. Девушка практиковала гражданские судебные процессы в юридической фирме и работала над тем, чтобы помочь заключенным, которые могли быть приговорены несправедливо.

Также Крист работала корреспондентом развлекательного новостного сайта ExtraTV, вела блог о моде White Collar Glam, посвященный женской рабочей одежде, и работала волонтером.

В конкурсе "Мисс США" в 2019 году она появилась в статусе Мисс Северная Каролина, который она получила с 5-го раза. После победы на конкурсе красоты в США, Крист после вошла в десятку финалисток на конкурсе "Мисс Вселенная".

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