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Умер "украинский Ник Вуйчич": каким запомнился волонтер Антон Дубишин (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Антон Дубишин Новость обновлена 20 января 2022, 21:39
Антон Дубишин

У мужчины было парализовано практически все тело, но это не помешало ему помогать другим.

В Киеве скончался 31-летний волонтер Антон Дубишин, которого также называли "человеком без тела" и сравнивали с известным мотивационным тренером Ником Вуйчичем.

Об этом сообщила волонтер Ирина Самойленко.

"Перестало биться сердце Великого Человека. Сочувствуем родным и близким", — написала она.

Знакомые Дубишина также высказали теплые слова на его странице в Фейсбук.

О причинах смерти пока ничего не известно.

Антон Дубишин жил с тяжелой формой инвалидности, врачи поставили ему диагноз спинная мышечная атрофия Верднига-Гофмана, из-за которой он мог двигать лишь одним пальцем левой руки и головой. Это не помешало ему заниматься активной волонтерской и общественной деятельностью, писать стихи и издавать книги.

Он посещал с мотивационными выступлениями тюрьмы и центры реабилитации наркозависимых, проводил концерты и собирал помощь для детдомов и интернатов. Кроме того, он активно поддерживал украинских военнослужащих и неоднократно участвовал в сборе средств на продуктовые пайки, инструменты и снаряжение.

Из-за своей активной жизни, его сравнивали с известным австралийским мотивационным тренером Ником Вуйчичем, который из-за редкой болезни родился без рук и ног.

Как сообщалось ранее, накануне стало известно, что у известного украинского телеведущего и шоумена Андрея Джеджулы умер отец.

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#Смерть #Умер #Волонтер
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