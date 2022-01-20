Помер "український Нік Вуйчич": яким запам’ятався волонтер Антон Дубишин (фото)

У чоловіка було паралізоване практично все тіло, але це не завадило йому допомагати іншим.

У Києві помер 31-річний волонтер Антон Дубишин, якого також називали "людиною без тіла" та порівнювали з відомим мотиваційним тренером Ніком Вуйчичем.

Про це повідомила волонтерка Ірина Самойленко.

"Перестало битися серце Великої Людини. Співчуваємо рідним та друзям", — написала вона.

Знайомі Дубишина також висловили теплі слова на його сторінці у Фейсбуку.

Про причини смерті поки що нічого не відомо.

Антон Дубишин жив із важкою формою інвалідності, лікарі поставили йому діагноз спинна м’язова атрофія Вердніга-Гофмана, через яку він міг рухати лише одним пальцем лівої руки та головою. Це не завадило йому займатися активною волонтерською та громадською діяльністю, писати вірші та видавати книги.

Він відвідував з мотиваційними виступами в’язниці та центри реабілітації наркозалежних, проводив концерти та збирав допомогу для дитбудинків та інтернатів. Крім того, він активно підтримував українських військовослужбовців і неодноразово брав участь у збиранні коштів на продуктові пайки, інструменти та спорядження.

Через своє активне життя його порівнювали з відомим австралійським мотиваційним тренером Ніком Вуйчичем, який через рідкісну хворобу народився без рук і ніг.

Як повідомлялося раніше, напередодні стало відомо, що у відомого українського телеведучого та шоумена Андрія Джеджули помер батько.