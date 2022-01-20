Помер "український Нік Вуйчич": яким запам’ятався волонтер Антон Дубишин (фото)
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У чоловіка було паралізоване практично все тіло, але це не завадило йому допомагати іншим.
У Києві помер 31-річний волонтер Антон Дубишин, якого також називали "людиною без тіла" та порівнювали з відомим мотиваційним тренером Ніком Вуйчичем.
Про це повідомила волонтерка Ірина Самойленко.
"Перестало битися серце Великої Людини. Співчуваємо рідним та друзям", — написала вона.
Знайомі Дубишина також висловили теплі слова на його сторінці у Фейсбуку.
Про причини смерті поки що нічого не відомо.
Антон Дубишин жив із важкою формою інвалідності, лікарі поставили йому діагноз спинна м’язова атрофія Вердніга-Гофмана, через яку він міг рухати лише одним пальцем лівої руки та головою. Це не завадило йому займатися активною волонтерською та громадською діяльністю, писати вірші та видавати книги.
Він відвідував з мотиваційними виступами в’язниці та центри реабілітації наркозалежних, проводив концерти та збирав допомогу для дитбудинків та інтернатів. Крім того, він активно підтримував українських військовослужбовців і неодноразово брав участь у збиранні коштів на продуктові пайки, інструменти та спорядження.
Через своє активне життя його порівнювали з відомим австралійським мотиваційним тренером Ніком Вуйчичем, який через рідкісну хворобу народився без рук і ніг.
Як повідомлялося раніше, напередодні стало відомо, що у відомого українського телеведучого та шоумена Андрія Джеджули помер батько.