Міс США-2019 наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна висотки

За кілька годин до смерті модель залишила передсмертне послання в соцмережі.

"Міс США 2019" Чеслі Кріст пішла з життя у 30-річному віці. Дівчина наклала на себе руки, викинувшись з вікна висотної будівлі на Манхеттені в Нью-Йорку, повідомляє CNN. Трагедія сталася вранці 31 січня.

Сім’я Чеслі Кріст у шоку від того, що трапилося. Родичі моделі спустошені та не розуміють причин такого рішення дівчини. Варто зазначити, що незадовго до смерті Челсі опублікувала на своїй сторінці в Instagram звабливий знімок, який вона підписала: "Нехай цей день принесе вам спокій і мир". Чи було це натяком на її вирішення, незрозуміло.

Остання публікація Челсі Кріст в Інстаграмі

"Її велике світло надихало інших своєю красою і силою у всьому світі. Вона дбала, любила, сміялася і сяяла" — діляться спогадами про Челсі її родичі.

Також видання New York Post повідомляє, що Кріст залишила передсмертну записку, в якій повідомила, що залишає всю свою спадщину своїй матері. Мотив свого вчинку дівчина не вказала.

Хто така Челсі Кріст?

Челсі Кріст була адвокатом, який прагнув допомогти реформувати систему правосуддя Америки. Вона отримала три ступені у двох університетах і була магістром ділового управління. Дівчина практикувала цивільні судові процеси в юридичній фірмі та працювала над тим, щоб допомогти ув’язненим, які могли бути засуджені несправедливо.

Також Кріст працювала кореспондентом розважального сайту новин ExtraTV, вела блог про моду White Collar Glam, присвячений жіночому робочому одязі, і працювала волонтером.

У конкурсі "Міс США" у 2019 році вона з’явилася у статусі Міс Північна Кароліна, яку вона отримала з 5-го разу. Після перемоги на конкурсі краси в США, Кріст після увійшла до десятки фіналісток на конкурсі "Міс Всесвіт".

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть українського волонтера Антона Дубішина, якого також називали "людиною без тіла" та порівнювали з відомим мотиваційним тренером Ніком Вуйчичем.