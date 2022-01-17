Укр

Звезда сериалов "Кухня" и "Медиум" умер в 43 года: стала известна причина

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Росссийский актер не перенес последствий коронавируса Новость обновлена 17 января 2022, 09:49
Росссийский актер не перенес последствий коронавируса

Ивана Рудакова не стало 16 января

В это воскресенье на 44 году жизни умер известный российский актер Иван Рудаков. Мужчина скончался из-за последствий коронавирусной инфекции.

Как сообщает "КП", летом прошлого года Рудаков уже болел COVID-19, а после выздоровления продолжал много работать, снимался в кино и сериалах, пел в собственной группе RU-DA.

На прошлой неделе актер попал в 57-ю больницу в Москве, а 16 января он умер в реанимации.

Что известно об Иване Рудакове

Иван Рудаков — российский актер и певец. Родился в Москве в семье режиссеров Алексея Рудакова и Елены Николаевой. Детство провел в Сибири. Украинскому зрителю известен по ролям байкера Стаса Титова в комедийном сериале "Кухня" (2013), Рамона Кортеса в фильме "Мата Хари" (2017), а также майора полиции Олега Данилова в российском сериале "Медиум" (2021).

Марина Порошина и Иван Рудаков в сериале "Медиум"
Марина Порошина и Иван Рудаков в сериале "Медиум"

От первого брака с актрисой Лаурой Кеосаян есть дочь Серафима. Актер очень любил проводить время с единственной дочерью.

Иван Рудаков и Лаура Кеосаян
Иван Рудаков и Лаура Кеосаян
Иван Рудаков с дочерью Серафимой
Иван Рудаков с дочерью Серафимой

Напомним, что в прошлом году ушел из жизни еще один актер, снявшийся в сериале "Кухня" и "Воронины", Артур Диланян. Мужчина умер на глазах у зрителей из-за проблем с сердцем.

Теги:
#Кухня #Смерти #Коронавирус #Covid-19
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