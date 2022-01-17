Звезда сериалов "Кухня" и "Медиум" умер в 43 года: стала известна причина
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Ивана Рудакова не стало 16 января
В это воскресенье на 44 году жизни умер известный российский актер Иван Рудаков. Мужчина скончался из-за последствий коронавирусной инфекции.
Как сообщает "КП", летом прошлого года Рудаков уже болел COVID-19, а после выздоровления продолжал много работать, снимался в кино и сериалах, пел в собственной группе RU-DA.
На прошлой неделе актер попал в 57-ю больницу в Москве, а 16 января он умер в реанимации.
Что известно об Иване Рудакове
Иван Рудаков — российский актер и певец. Родился в Москве в семье режиссеров Алексея Рудакова и Елены Николаевой. Детство провел в Сибири. Украинскому зрителю известен по ролям байкера Стаса Титова в комедийном сериале "Кухня" (2013), Рамона Кортеса в фильме "Мата Хари" (2017), а также майора полиции Олега Данилова в российском сериале "Медиум" (2021).
От первого брака с актрисой Лаурой Кеосаян есть дочь Серафима. Актер очень любил проводить время с единственной дочерью.
Напомним, что в прошлом году ушел из жизни еще один актер, снявшийся в сериале "Кухня" и "Воронины", Артур Диланян. Мужчина умер на глазах у зрителей из-за проблем с сердцем.
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