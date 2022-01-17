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Зірка серіалів "Кухня" та "Медіум" помер в 43 роки: стала відома причина

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Російський актор не переніс наслідків коронавірусу Новина оновлена 17 січня 2022, 09:49
Російський актор не переніс наслідків коронавірусу

Івана Рудакова не стало 16 січня

Цієї неділі на 44 році життя помер відомий російський актор Іван Рудаков. Чоловік помер через наслідки коронавірусної інфекції.

Як повідомляє "КП", влітку минулого року Рудаков уже хворів на COVID-19, а після одужання продовжував багато працювати, знімався в кіно та серіалах, співав у власній групі RU-DA.

Минулого тижня актор потрапив до 57-ї лікарні в Москві, а 16 січня він помер у реанімації.

Що відомо про Івана Рудакова

Іван Рудаков — російський актор та співак. Народився у Москві сім’ї режисерів Олексія Рудакова та Олени Ніколаєвої. Дитинство провів у Сибіру. Українському глядачеві відомий за ролями байкера Стаса Титова у комедійному серіалі "Кухня" (2013), Рамона Кортеса у фільмі "Мата Харі" (2017), а також майора поліції Олега Данилова у російському серіалі "Медіум" (2021).

Марина Порошина та Іван Рудаков у серіалі "Медіум"
Марина Порошина та Іван Рудаков у серіалі "Медіум"

Від першого шлюбу з акторкою Лаурою Кеосаян є дочка Серафима. Актор дуже любив проводити час із єдиною дочкою.

Іван Рудаков та Лаура Кеосаян
Іван Рудаков та Лаура Кеосаян
Іван Рудаков із донькою Серафимою
Іван Рудаков із донькою Серафимою

Нагадаємо, що минулого року пішов із життя ще один актор, який знявся в серіалі "Кухня" та "Вороніни", Артур Діланян. Чоловік помер на очах у глядачів через проблеми із серцем.

Теги:
#Кухня #Смерті #Коронавірус #Covid-19
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