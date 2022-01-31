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Залишилася маленька дочка: що відомо про життя по-звірячому вбитої в Росії "Міс Кузбас" (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ксенія Сапожкова була моделлю Новина оновлена 31 січня 2022, 17:51
Ксенія Сапожкова була моделлю

Королевою краси росіянка стала у 19-річному віці

У понеділок, 31 січня, стало відомо про жорстоке вбивство "Міс-Кузбас-2010" 30-річної Ксенії Сапожкової. Вбивцею росіянки виявився її 36-річний чоловік Олександр Попов, який спочатку зізнався у вбивстві дружини, а пізніше заперечив свою провину.

Що відомо про Ксенію Сапожкову

Згідно з анкетою Ксенії на сайті fashionbank.ru, вона народилася 3 вересня 1991 року в Новокузнецьку, Кемеровська область, Росія. У 2007 році брала участь у регіональному конкурсі "Краса Кузбасу", а 2010 року стала володаркою титулу "Міс Кузбас". У ці роки встигла попрацювати як модель у Сеулі, Південна Корея. Брала участь у фіналі конкурсу "Міс Росія-2011".

"При необхідності готова змінити місце проживання або працювати в іншій країні. Закордонний паспорт у мене є. Володію розмовною англійською мовою, маю хорошу хореографічну підготовку", — написала про себе в анкеті Сапожкова.

На її сторінку в Інстаграм підписано 112 людей. Вона зараз закрита. Також Ксенія мала акаунт на mail.ru.

Скріншот сторінки Ксенії Сапожкової в Інстаграмі
Скріншот сторінки Ксенії Сапожкової в Інстаграмі
На цьому фото, ймовірно, за об’ктивом камери сидить чоловік Ксенії Олександр Попов
На цьому фото, ймовірно, за об’ктивом камери сидить чоловік Ксенії Олександр Попов

Що відомо про смерть Ксенії Сапожкової

31 січня стало відомо, що "Міс Кузбас" Ксенію Сапожкову вбили у Москві. 11 січня її чоловік Олександр Попов, до речі, керівник одного з відділів метро у Москві, заявив про зникнення жінки, сказавши, що та ще в серпні минулого року відлетіла до Дубаю, а згодом до Африки на відпочинок і не повернулася. Через місяці чоловік нібито почав підозрювати щось недобре, коли Ксенія перестала виходити на зв’язок.

Олександр Попов та Ксенія Сапожкова
Олександр Попов та Ксенія Сапожкова

Пізніше Попов зізнався, що вбив дружину, розчленував тіло, обв’язав камінням і викинув у річку Десну. Коли водолази нічого не знайшли у водоймі, Олександр почав заперечувати вбивство. Слідчим вдалося з’ясувати, що Ксенія не перетинала кордон з дня зникнення. У цей час сторінки у соціальних мережах від імені Ксенії вів її чоловік. Суд заарештував Попова на два місяці.

Додамо, що подружжя має спільну 6-річну доньку, яку чоловік відправив до Новокузнецька до родичів Ксенії. Попов також має ще дитину від першого шлюбу.

Трагедія днями сталася і з американською моделлю, володаркою титулу "Міс США-2019" Челсі Кріст. 30-річна жінка наклала на себе руки, викинувшись з вікна висотної будівлі на Манхеттені в Нью-Йорку.

Теги:
#Вбивства #Ксенія Сапожкова
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