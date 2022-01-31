Залишилася маленька дочка: що відомо про життя по-звірячому вбитої в Росії "Міс Кузбас" (фото)

Королевою краси росіянка стала у 19-річному віці

У понеділок, 31 січня, стало відомо про жорстоке вбивство "Міс-Кузбас-2010" 30-річної Ксенії Сапожкової. Вбивцею росіянки виявився її 36-річний чоловік Олександр Попов, який спочатку зізнався у вбивстві дружини, а пізніше заперечив свою провину.

Що відомо про Ксенію Сапожкову

Згідно з анкетою Ксенії на сайті fashionbank.ru, вона народилася 3 вересня 1991 року в Новокузнецьку, Кемеровська область, Росія. У 2007 році брала участь у регіональному конкурсі "Краса Кузбасу", а 2010 року стала володаркою титулу "Міс Кузбас". У ці роки встигла попрацювати як модель у Сеулі, Південна Корея. Брала участь у фіналі конкурсу "Міс Росія-2011".

"При необхідності готова змінити місце проживання або працювати в іншій країні. Закордонний паспорт у мене є. Володію розмовною англійською мовою, маю хорошу хореографічну підготовку", — написала про себе в анкеті Сапожкова.

На її сторінку в Інстаграм підписано 112 людей. Вона зараз закрита. Також Ксенія мала акаунт на mail.ru.

Скріншот сторінки Ксенії Сапожкової в Інстаграмі

На цьому фото, ймовірно, за об’ктивом камери сидить чоловік Ксенії Олександр Попов

Що відомо про смерть Ксенії Сапожкової

31 січня стало відомо, що "Міс Кузбас" Ксенію Сапожкову вбили у Москві. 11 січня її чоловік Олександр Попов, до речі, керівник одного з відділів метро у Москві, заявив про зникнення жінки, сказавши, що та ще в серпні минулого року відлетіла до Дубаю, а згодом до Африки на відпочинок і не повернулася. Через місяці чоловік нібито почав підозрювати щось недобре, коли Ксенія перестала виходити на зв’язок.

Олександр Попов та Ксенія Сапожкова

Пізніше Попов зізнався, що вбив дружину, розчленував тіло, обв’язав камінням і викинув у річку Десну. Коли водолази нічого не знайшли у водоймі, Олександр почав заперечувати вбивство. Слідчим вдалося з’ясувати, що Ксенія не перетинала кордон з дня зникнення. У цей час сторінки у соціальних мережах від імені Ксенії вів її чоловік. Суд заарештував Попова на два місяці.

Додамо, що подружжя має спільну 6-річну доньку, яку чоловік відправив до Новокузнецька до родичів Ксенії. Попов також має ще дитину від першого шлюбу.

Трагедія днями сталася і з американською моделлю, володаркою титулу "Міс США-2019" Челсі Кріст. 30-річна жінка наклала на себе руки, викинувшись з вікна висотної будівлі на Манхеттені в Нью-Йорку.