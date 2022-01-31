Анастасія Волочкова кинула розшукуваного в Україні бойфренда-кримінальника
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46-річна балерина зізналася, що її зрадили
Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова, яка відзначилася п’яною витівкою на борту літака, повідомила своїм підписниками, що її зрадила кохана людина.
У себе в Інстаграмі 46-річна зірка написала, що її коханий Сергій Кузнєцов використав її задля здобуття популярності. Нагадаємо, що пара познайомилася на зйомках програми "Давай одружимося".
"Лицемірство і зрада -- це дуже негарні якості людини... Я найтяжче переживаю розчарування в людях, яким вірила і відкривала душу... ", -- написала Волочкова, прикріпивши фото, на якому вона зображена сидячою на дивані з кішкою, при цьому сховавши обличчя за капюшоном халату.
На коментар про те, що в житті балерини буде ще все добре, Волочкова відповіла: "Сталося те, чого слід очікувати. Коли чоловікові, крім самопіару, нічого більше не потрібно, це низько. Я це все проходила в житті, і не раз…".
Нагадаємо, що після того, як Кузнєцов розпочав роман із Волочковою, розкрилося кримінальне минуле самого Сергія. Виявляється, що чоловіка було оголошено в розшук на території України за "терористичний акт із застосуванням зброї". За визнанням Кузнєцова, 2014 року він очолював проросійський рух у Запоріжжі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що буквально днями стало відомо про розрив стосунків російського коміка Гаріка Харламова із зіркою серіалу "Кріпостна" Катериною Ковальчук. Подейкують, що акторка завела роман зі своїм колегою.
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