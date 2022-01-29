Гарік Харламов та зірка "Кріпосної" Катерина Ковальчук розлучилися — ЗМІ

Ймовірно, акторка знайшла заміну відомому гумористу

Популярний комік Гарік Харламов (наст. ім’я Ігор Харламов) розірвав стосунки з молодою актрисою Катериною Ковальчук, яка відома українському глядачеві як виконавиця головної ролі у першому сезоні серіалу "Кріпосна" на телеканалі СТБ.

Telegram-канал "Курятник" повідомляє, що екс-кохані, які практично відразу стали жити разом, роз’їхалися ще місяць тому.

Поки хворий Харламов лежав у лікарні з температурою, Ковальчук проводила час у компанії друзів у Підмосков’ї, а після відлетіла у відпустку на Кубу. Згодом з’ясувалося, що артисти відписалися один від одного в соціальних мережах.

Цікаво, що кілька днів тому Ковальчук на кінопрем’єрі нового російського фільму була в компанії актора Павла Рассомахіна ("Кухня", "Готель Елеон"), з яким вона грала у фільмі "Гусар", де головну роль виконав сам Гарік Харламов. На зйомках фільму гуморист і познайомився із Ковальчуком.

Ковальчук та Россомахін на прем’єрі фільму "День сліпого Валентина"

Нагадаємо, що до стосунків із Ковальчуком Харламов був одружений з акторкою Крістіною Асмус, шлюб з якою розпався в 2020 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська блогерка і телеведуча Настя Івлєєва розповіла про причини розлучення з чоловіком Олексієм Узенюком, відомим як Елджей.