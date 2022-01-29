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Гарик Харламов и звезда "Крепостной" Екатерина Ковальчук расстались - СМИ

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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На фото - Харламов, Ковальчук и Павел Россомахин Новость обновлена 29 января 2022, 15:06
На фото - Харламов, Ковальчук и Павел Россомахин

Вероятно, актриса нашла замену известному юмористу

Популярный комик Гарик Харламов (наст. имя Игорь Харламов) разорвал отношения с молодой актрисой Екатериной Ковальчук, которая известна украинскому зрителю как исполнительница главной роли в первом сезоне сериала "Крепостная" на телеканале СТБ.

Telegram-канал "Курятник" сообщает, что экс-возлюбленные, которые практически сразу стали жить вместе, разъехались еще месяц назад.

Пока больной Харламов лежал в больнице с температурой, Ковальчук проводила время в компании друзей в Подмосковье, а после улетела в отпуск на Кубу. Позже выяснилось, что артисты отписались друг от друга в социальных сетях.

Примечательно, что несколько дней назад Ковальчук на кинопремьере нового российского фильма была в компании актера Павла Рассомахина ("Кухня", "Отель Элеон"), с которым она играла в фильме "Гусар", где главную роль исполнил сам Гарик Харламов. На съемках фильма юморист и познакомился с Ковальчук.

Ковальчук и Россомахин на премьере фильма "День слепого Валентина"
Ковальчук и Россомахин на премьере фильма "День слепого Валентина"

Напомним, что до отношений с Ковальчук Харламов был женат на актрисе Кристине Асмус, брак с которой распался в 2020 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что соссийская блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала о причинах развода с мужем Алексеем Узенюком, известным как Элджей.

Теги:
#Гарик Харламов #Екатерина Ковальчук
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