Настя Івлеева розповіла, чому розлучилася з Елджеєм

За словами ведучої, вони з чоловіком "рухалися на різних швидкостях".

Російська блогер і телеведуча Настя Івлеева вперше розповіла про причини розлучення з чоловіком Олексієм Узенюком, відомим під псевдонімом Елджей. На думку ведучої, вони побралися занадто рано.

Про це Івлеева розповіла в інтерв’ю Ксенії Собчак.

Настя розповіла, що вони з Елджеем розлучилися ще в березні.

"Це була весна цього року. Березень, плюс-мінус. Хочеться віддати йому належне: ми вміли розмовляти і чути один одного. Таким дружнім грамотним чином стикалися з проблемами, все вирішували, робили висновки. Я його люблю досі, він для мене близька людина. Льоша надихав мене і заміняв мені всіх ", - розговорилася Настя.

За словами Івлєєвої, їхні стосунки розладналися в карантин.

"Я дуже стрімка, мені завжди потрібно кудись летіти, всюди встигнути. Я розуміла, що є життя за межами нашого будинку. Хотілося відкривати нові місця, людей, надихатися на роботу. У мене інший вайб, інша динаміка життя. А Льоша інший, він повільніший ", - розповіла Настя.

Як писав "Телеграф", Настя Івлеева офіційно повідомила, що розлучилася з Елджеєм в серпні цього року. При цьому чутки про розставання пари ходили вже давно.