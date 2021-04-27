"Элджей свободен? Выезжаю": в сети обсуждают возможное расставание Насти Ивлеевой с репером

В 2019 году стало известно, что популярная российская телеведущая и блогерша Настя Ивлеева и репер Элджей связали себя узами брака. Судя по совместным снимкам и сторис артистов, у них все хорошо, однако в последнее время в сети появляется все больше слухов о том, пара рассталась.

Первым поводом стал тот факт, что Настя Ивлеева начала снимать видео в новой квартире, что в принципе не показатель, но на ее безымянном пальце перестало красоваться обручальное кольцо.

В чате телеграмм-канала "Светская жизнь" пользователи начали обсуждать, что если это действительно так, то вскоре Ивлеева сама об этом расскажет. Также проскальзывают и комментарии о том, что девушки рады, что репер теперь свободен.

А еще одним поводом стала сторис блогерши, в котором она сообщила, что у нее сейчас такой период, что ей хочется побыть в себе и уделить время той деятельности, которая не связана с интернетом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Настя Ивлеева выпустила коллекцию одежды вместе с брендом Barbie.