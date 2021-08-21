Укр

Ивлеева рассталась с Элджеем

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Ивлеева рассталась с Элджеем Новость обновлена 21 августа 2021, 11:47
Настя Ивлеева и Элджей

Настя Ивлеева подтвердила, что разводится с рэпером Элджеем.

Российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева, более известна как экс-ведущая программы "Орел и решка", подтвердила, что разводится со своим мужем, известным рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком). Слухи о расставании пары ходили уже давно.

О разрыве отношений с возлюбленным после 2 лет брака и 3 лет отношений, Ивлеева заявила в интервью Tatler.

"Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата", – рассказала блогер.

Решение о разводе созревало постепенно, но рассказать о нем многочисленной аудитории все равно было сложно. По словам Ивлеевой, они с Элджеем поспешили стать семьей.

"Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона. Я понимала, что есть жизнь за пределами нашего дома", — отметила 30-летняя звезда.

Напомним, что пара связала себя узами брака в сентябре 2019 года.

В мае 2021 года Элджей попал в скандал, после того, как пытался скрыться от полицейских за рулем своего спорткара в Москве. Позже уже с Ивлеевой российский рэпер устроил пьяную "гонку" по городу.

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