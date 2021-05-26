Расстроился из-за "траблов" с Ивлеевой? Полиция устроила гонку за Элджеем в Москве

После слухов о расставании супруг Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей попал в скандал, после того, как пытался скрыться от полицейских за рулем своего спорткара.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Baza".

Его автомобиль копы попытались остановить в районе дома №90 на проспекте маршала Жукова, но рэпер не подчинился требованиям полиции, после чего пришлось устроить погоню.

Вскоре рэпера остановили, несмотря на скорость 230 км/ч.

Позже Элджея решили проверить на наличие алкоголя в крови, но он и без теста признал, что пьян. При этом по словам полицейских, запаха алкоголя от него не ощущалось.

Отметим, что буквально 25 мая стало известно, что Элджей и его супруга Настя Ивлеева решили пожить отдельно. Телеведущая даже сняла обруальное кольцо, с которым не расставалась. Рэпер остался в их загородном особняке, где они с Настей жили с 2019 года. А Ивлеева сняла себе отдельную квартиру в центре Москвы, на Патриарших прудах.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 28 апреля, телеведущая Анастасия Ивлеева, которая ездит за рулем Lamborghini Aventador, приехала на штрафстоянку за своим автомобилем, эвакуированным после того, как она припарковалась в неположенном месте.