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Расстроился из-за "траблов" с Ивлеевой? Полиция устроила гонку за Элджеем в Москве

Расстроился из-за "траблов" с Ивлеевой? Полиция устроила гонку за Элджеем в Москве
19:46 Сегодня Телеграф

После слухов о расставании супруг Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей попал в скандал, после того, как пытался скрыться от полицейских за рулем своего спорткара.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Baza".

Его автомобиль копы попытались остановить в районе дома №90 на проспекте маршала Жукова, но рэпер  не подчинился требованиям полиции, после чего пришлось устроить погоню.

Вскоре рэпера остановили, несмотря на скорость 230 км/ч.

Позже Элджея решили проверить на наличие алкоголя в крови, но он и без теста признал, что пьян. При этом по словам полицейских, запаха алкоголя от него не ощущалось.

Отметим, что буквально 25 мая стало известно, что Элджей и его супруга Настя Ивлеева решили пожить отдельно. Телеведущая даже сняла обруальное кольцо, с которым не расставалась. Рэпер остался в их загородном особняке, где они с Настей жили с 2019 года. А Ивлеева сняла себе отдельную квартиру в центре Москвы, на Патриарших прудах.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 28 апреля, телеведущая Анастасия Ивлеева, которая ездит за рулем Lamborghini Aventador, приехала на штрафстоянку за своим автомобилем, эвакуированным после того, как она припарковалась в неположенном месте.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 182

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BMW i8, Пьяное вождение, Настя Ивлеева, Элджей.
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