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Штрафов несколько сотен: Ивлеева влипла в скандал из-за своего Lamborghini (видео)

Штрафов несколько сотен: Ивлеева влипла в скандал из-за своего Lamborghini (видео)
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф

В среду, 28 апреля, телеведущая Анастасия Ивлеева, которая ездит за рулем Lamborghini Aventador, приехала на штрафстоянку за своим автомобилем, эвакуированным после того, как она припарковалась в неположенном месте.

Об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

Ивлеева снова припарковала спорткар в неположенном месте.

"Спасибо вам за ваши вопросы, но отвечать на них я не хочу. У меня другие дела…. Всем привет!" — заявила Ивлеева на просьбу прокомментировать ситуацию с очередным штрафом.

По данным Telegram-канала, у Ивлеевой без нового штрафа за неправильную парковку уже насчитывается 400 штрафов.

Ивлеева штрафы

"Извините, дорогая Анастасия Ивлеева, но когда сотрудник ГИБДД "пробивает" ваши права, он видит вот такую картину — более 400 штрафов", - пишут авторы.

Как сообщал  "Телеграф", ранее появились слухи о том, что Ивлеева и репер Элджей, сыгравшие свадьбу в 2019 году, расстались.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 278

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Штрафы, Lamborghini Aventador, Парковки, Анастасия Ивлеева.
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