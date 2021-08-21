Рус

Івлеева розлучилася з Елджеем

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Івлеева розлучилася з Елджеем Новина оновлена 21 серпня 2021, 11:47
Настя Івлеева і Елджей

Настя Івлеева підтвердила, що розлучається з репером Елджеем.

Російський блогер і телеведуча Настя Івлеева, більш відома як екс-ведуча програми "Орел і решка", підтвердила, що розлучається зі своїм чоловіком, відомим репером Елджеем (Олексієм Узенюком). Чутки про розставання пари ходили вже давно.

Про розрив відносин з коханим після 2 років шлюбу і 3 років відносин, Івлеева заявила в інтерв’ю Tatler.

"Я до сих пір дуже сильно люблю. Він завжди буде мені рідною людиною. Але це вже більше схоже на любов сестри і брата", — розповіла блогер.

Рішення про розлучення дозрівало поступово, але розповісти про нього численній аудиторії все одно було складно. За словами Івлеевой, вони з Елджеем поспішили стати сім’єю.

"Мені просто захотілося куди-небудь вилізти з нашого кокона. Я розуміла, що є життя за межами нашого будинку", — зазначила 30-річна зірка.

Нагадаємо, що пара зв’язала себе узами шлюбу у вересні 2019 року.

У травні 2021 року Елджей потрапив в скандал, після того, як намагався сховатися від поліцейських за кермом свого спорткара в Москві. Пізніше вже з Івлеевой російський репер влаштував п’яну "гонку" по місту.

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