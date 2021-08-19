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Дружина Джигана натякнула на п’яту вагітність (фото)

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Дружина Джигана натякнула на п’яту вагітність (фото) Новина оновлена 19 серпня 2021, 18:23
Джиган і Оксана Самойлова

Інста-блогер Оксана Самойлова заінтригувала фанів новим постом в Інстаграмі.

Російська модель і блогер Оксана Самойлова, яка є дружиною відомого репера Джигана (справжнє ім’я Денис Олександрович Устименко-Вейнштеін), спантеличила своїх багатомільйонних підписників Інстаграму.

Нещодавно Самойлова виклала фото, на якому зображена зі своїми дітьми — 10-річною Аріель, 6-річної Лєєй, 4-річної Маєй і однорічним Давидом. Сімейство позує в білому одязі, а наймолодший з дітей сидить на колінах мами.

"Питання дня))) скільки дітей на фото?", — грайливо запитала багатодітна мама у своїх фоловерів.

Цим простим питанням зірка заінтригувала своїх фанатів, які почали шукати підвох в її словах.

"Оксан, тільки не кажіть, що ви вагітні", "Питання з підвохом? Взагалі 4, може 5й в животі?", "Ти вагітна? П’ятим?", — запитують спантеличені підписники.

Нагадаємо, що навесні минулого року Оксана подала на розлучення з репером. За словами моделі, Джиган зраджував їй протягом багатьох років. Пізніше подружжя вирішило помиритися, щоб зберегти сім’ю.

У квітні 2020 року Джиган представив нову пісню, присвячену його дружині.

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