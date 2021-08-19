Укр

Жена Джигана намекнула на пятую беременность (фото)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Жена Джигана намекнула на пятую беременность (фото) Новость обновлена 19 августа 2021, 18:23
Джиган и Оксана Самойлова

Инста-блогер Оксана Самойлова заинтриговала фанов новым постом в Инстаграме.

Российская модель и блогер Оксана Самойлова, которая является женой известного рэпера Джигана (наст. имя Денис Александрович Устименко-Вейнштеин), озадачила своих многомиллионных подписчиков Инстаграма.

Недавно Самойлова выложила фото, на котором запечатлена со своими детьми — 10-летней Ариелой, 6-летней Леей, 4-летней Маей и годовалым Давидом. Семейство позирует в белой одежде, а самый младший из детей сидит на коленках мамы.

"Вопрос дня))) сколько детей на фото?", — игриво спросила многодетная мама у своих фолловеров.

Этим простым вопросом звезда заинтриговала своих фанатов, которые начали искать подвох в ее словах.

"Оксан, только не говорите, что вы беременны", "Вопрос с подвохом? Вообще 4, может 5й в животе?", "Ты беременна ? Пятым ?", — спрашивают озадаченные подписчики.

Напомним, что весной прошлого года Оксана подала на развод с рэпером. По словам модели, Джиган изменял ей на протяжении многих лет. Позже супруги решили помириться, чтобы сохранить семью.

В апреле 2020 года Джиган представил новую песню, посвященную его жене.

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