Катя Осадча народила третю дитину: перші фото

Телеведуча Катя Осадча стала багатодітною мамою.

Для відомої української телеведучої Катерини Осадчої і її чоловіка Юрія Горбунова Яблучний Спас у 2021 році запамʼятається назавжди, адже 19 серпня 2021 року вони знову стали батьками. Телеведуча подарувала чоловікові ще одного спадкоємця — сина.

Радісною новиною теледіва поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

"Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів" — написала Осадча в підписі до милого знімку, на якому вона показала крихітну ручку новонародженого.

Новоспечений батько, телеведучий і актор Юрій Горбунов також опублікував кілька знімків з пологового будинку. Горбунов показав маленьку ніжку сина і свій "наряд" для пологів: ведучий був присутній на пологах і перерізав пуповину.

У підписі до посту Юрій додав, що малюк зʼявився на світ о 5 ранку. Ріст малюка 52 см, а вага 3250 гр.

"Пишаюся тобою, наша мама !! Люблю тебе! Ми дуже щасливі !!!" — додав Горбунов.

Нагадаємо, що Катерина Осадча та телеведучий і актор Юрій Горбунов одружились у 2017 році. У тому ж році у них народився спільний син — Іван. У Катерини є ще й старший син — Ілля, якого вона народила від свого першого чоловіка, бізнесмена Олега Поліщука.

У травні 2021 року під час інтервʼю з Олею Поляковою, "Королева ночі" помітила кругленький животик Осадчої, і так "видала" секрет подружжя. До цього телеведуча приховувала, що знаходиться в положенні. Стать дитини пара також не розкривала до пологів.

Раніше, "Телеграф" писав, що 18 серпня мамою стала голлівудська актриса, зірка "Месників" Скарлетт Йоханссон. Актриса теж народила хлопчика, якого назвали Космо.