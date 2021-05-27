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"Отпраздновал примирение": репер Элджей гонял по Москве вместе с Настей Ивлеевой

"Отпраздновал примирение": репер Элджей гонял по Москве вместе с Настей Ивлеевой
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram

26 мая в Москве был задержан известный репер Элджей, настоящее имя Алексей Узенюк. Артист, видимо решил отметить воссоединение со своей возлюбленной - телеведущей Настей Ивлеевой, с которой они ранее решили пожить отдельно, и устроил пьяную "гонку" по городу. 

Репер ездил по Москве на большой скорости, и не останавливался на требование полиции. А когда его все же остановили, то он пытался дать взятку. В итоге у Алексея забрали права и составили на него протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с Элджеем была и Ивлеева, как сообщает "КП". 

Помимо этого, в сети появилась информация, где был рэпер до задержания. Оказывается, за несколько часов до "гонки" Элджей веселился в студии звукозаписи Стаса Костюшкина, а после поехал в закрытый бизнес-парк, где, видимо, снимает офис. Также в сети пишут, что Элджей и Настя возвращались из ночного клуба. 

Отметим, что на своей странице в Инстаграм артист опубликовал пост, со снимком, которое было сделано во время задержания. 

 
 
 
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Публикация от ЭЛДЖЕЙ (@sayonaraboy)

Ранее, "Телеграф" писал, что супругу Элджея, Настю Ивлееву заподозрили в пластике груди, после новых откровенных фото в Инстаграме.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 98

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Рэпер, Гонка, Настя Ивлеева, Элджей.
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