Анастасия Волочкова бросила разыскиваемого в Украине бойфренда-уголовника

46-летняя балерина призналась, что ее предали

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая отметилась пьяной выходкой на борту самолета, сообщила своим подписчикам, что ее предал любимый человек.

У себя в Инстаграме 46-летняя звезда написала, что ее возлюбленный Сергей Кузнецов использовал ее ради получения известности. Напомним, что пара познакомилась на съемках программы "Давай поженимся".

"Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека… Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу…", — написала Волочкова, прикрепив фото, на котором она изображена сидячей на диване с кошкой, при этом спрятав лицо за капюшоном халата.

Анастасия Волочкова заявила о предательстве

На комментарий о том, что в жизни балерины будет еще все хорошо, Волочкова ответила: "Случилось то, чего следовало ожидать. Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно, это низко. Я это все проходила в жизни, и не раз…"

Анаставия Волочкова с Сергеем Кузнецовым

Пара успела отдохнуть на Мальдивах. За все платила сама Волочкова

Напомним, что после того, как Кузнецов начал роман с Волочковой, вскрылось криминальное прошлое самого Сергея. Оказывается, что мужчина был объявлен в розыск на территории Украины за "террористический акт с применением оружия". По признанию Кузнецова, в 2014 году он возглавлял пророссийское движение в Запорожье.

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