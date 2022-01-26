Новый мужчина Волочковой оказался уголовником - в Украине он объявлен в розыск

Возлюбленный балерины уже прокомментировал свое криминальное прошлое.

Известная российская балерина Анастасия Волочкова видимо довольно конфликтная личность, которая часто попадает в различные скандалы. К примеру 18 декабря в сети появилось видео, на котором видно, как балерина устроила дебош на борту самолета из-за защитной маски. Теперь балерине грозит арест на 15 суток.

Однако в последнее время на "первый план" вышел новый возлюбленный Волочковой — Сергей Кузнецов. В сети появилась информация, что за спиной у мужчины большое криминальное прошлое. Об этом впервые заговорил в эфире шоу "Пусть говорят" актер Дмитрий Сафронов, сын художника Никаса Сафронова.

Мужчина заявил, что бойфренд балерины еще в 2001 году привлекался к уголовной ответственности в Тамбовской области по статье "Кража группой лиц по предварительному сговору", предъявив полицейскую ориентировку, в которой также сообщалось, что Кузнецов разыскивается в Украине за "террористический акт с применением оружия".

Ориентировка на Сергея Кузнецова

Волочкова не поверила заявлениям Сафронова и назвала их ложью, отказавшись верить в это. Поэтому во время эфира Кузнецову позвонили, чтобы проверить эту информацию. Возлюбленный балерины заявил, что судимостей у него нет, а в Тамбовской области он в 2001-м году не был, ведь в то время он был гражданином Украины и у него не было российского гражданства.

А вот свою причастность к теракту в Украине Кузнецов отрицать не стал, объяснив, что в 2014 году возглавлял пророссийское движение в Запорожье. И именно поэтому украинские власти и имеют к нему претензии.

Что известно об отношениях Анастасии Волочковой и Сергея Кузнецова

Пара познакомилась накануне Нового года в студии программы "Давай поженимся!", куда мужчина пришел найти себе спутницу жизни. Стоит отметить, что Волочкова была приглашенным гостем, а не кандидаткой.

Спустя несколько дней после знакомства пара встретила Новый год в особняке Волочковой и улетела на Мальдивы. Судя по снимкам с отдыха, балерина очень счастлива со своим новым мужчиной.

Ранее "Телеграф" писал, что Анастасия Волочкова оконфузилась во время съемок шоу "Бар в большом городе". Организаторы съемок даже решили не открывать доступ к выпуску на YouTube, оставив его в закрытой части по подписке.