До сих пор не замужем: как сейчас живет звезда "Не родись красивой" родом из Украины Ольга Ломоносова (фото)

43-летняя актриса родилась в Украине, но карьеру построила в России.

В 2005 году на телеэкраны вышел сериал "Не родись красивой", который открыл "двери" для многих актеров и актрис. К примеру российский актер Петр Красилов "укрепил" свою популярность, а вот для актрисы Ольги Ломоносовой сериал стал отличным стартом. После роли Киры Воропаевой, невесту главного героя Андрея Жданова, актриса стала известна широкому кругу зрителей.

Сейчас Ольга Ломоносова активно продолжает сниматься в кино, на ее счету уже больше 60 работ в различных фильмах и сериалах, самые популярные из которых "Одну тебя люблю", "Дежурный ангел", "Вторая попытка", а в 2022-м на экраны выйдет новая работа Ломоносовой — детектив "Шпион".

Ольга Ломоносова в сериале "Не родись красивой"

Ольга Ломоносова в сериале "Дежурный ангел"

Если киножизнь актрисы сложилась и складывается успешно, то с личной жизнью все увы не так гладко. С детства Ломоносова занималась художественной гимнастикой, была кандидатом в мастера спорта, и даже была принята в школу олимпийского резерва Альбины Дерюгиной. После окончания школы Ольга поступила Киевское хореографическое училище, чтобы стать балериной. Однако отказалась от мечты ради любви.

Ольга Ломоносова в сериале "Одну тебя люблю"

Будучи неделю в Москве, актриса случайно познакомилась с Владимиром Машковым и влюбилась. Ради мужчины она бросила училище, стажировку в Германии и поехала покорят Москву. Сначала она работала артисткой балета в музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, а потом поступила в Щукинское театральное училище. С Машковым отношения не сложились, так как у него на юную Ломоносову планов не было.

Ольга Ломоносова и Владимир Машков

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Вскоре после окончания училища актриса вышла замуж за продюсера Евгения Ряшенцева, но через год они развелись. В сети ходили слухи, что брак был фиктивным, чтобы переехавшей с Украины Ломоносова оформила российское гражданство.

Ольга Ломоносова с супругом Павлом Сафоновым

Сейчас Ломоносова состоит в отношениях с театральным режиссером Павлом Сафоновым. Они официально не расписаны, но уже долгое время живут вместе. У них есть трое детей – Варвара (15), Александра (10) и Федор (4).

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