Ушел из жизни легендарный актер Леонид Куравлев

Последние месяцы жизни 85-летний артист провел в доме престарелых

На 86-году жизни не стало известного советского и российского актера Леонида Куравлева. Мужчина умер в воскресенье, 30 января.

О кончине артиста сообщил ria.ru его сын Василий Куравлев.

В начале января 85-летний актер был госпитализирован в больницу в Коммунарке (поселок в составе поселения Сосенского в Москве) с диагнозом вирусная пневмония, а также были выявлены серьезные поражения головного мозга. Тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

17 января стало известно, что у Куравлева началось обширное поражение легких. Всего за несколько дней поражение увеличилось в четыре раза. В среду 85-летнего мужчину перевели в хоспис для реабилитации.

До того как актер попал в больницу, он жил в доме-пансионате для пожилых людей, куда его определили собственные дети.

Что известно о личной жизни Леонида Куравлева

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…".

Жена Куравлева, Нина Васильева, умерла в 2012 году. Супруги прожили в браке 52 года. У актера есть дочь Екатерина (психотерапевт) и сын Василий (кандидат экономических наук), а также три внука.

Леонид Куравлев с женой Ниной

В дом престарелых Леонида Куравлева сдали собственные дети

Леонид Куравлев известный своими комедийными ролями в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Берегите мужчин!".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в тот же дом престарелых, где последние месяцы провел Леонид Куравлев, недавно попала актриса Лидия Федосеева-Шукшина. В учреждение ее так же сдала собственная дочь.