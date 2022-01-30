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Более 200 ролей: самые яркие образы Куравлева, которые запомнились всем (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Леонида Куравлева не стало 30 января Новость обновлена 30 января 2022, 13:24
Леонида Куравлева не стало 30 января

Актер дебютировал в кино в 1959 году, будучи еще студентом

В воскресенье, 30 января, стало известно о смерти советского и российского актера Леонида Куравлева. Несмотря на огромную фильмографию артиста и популярность у именитых режиссеров, последние годы своей жизни из-за смерти жены Куравлев провел в депрессии, а умер в одном из московских хосписов.

За 60-летнюю актерскую карьеру Леонид Куравлев снялся более чем в 200 картинах. Он был мастером импровизаций, и в каждой роли актер был ярким и неповторимым.

Играл Куравлев отпетых мошенников, влюбленных простаков и драматические роли. Несмотря на задиристый характер своих персонажей, в жизни Леонид Куравлев был сдержанным и серьезным.

Топ самых ярких киновоплощений Леонида Куравлева

"Вий" (1967)

Художественный фильм, снятый режиссерами Константином Ершовым и Георгием Кропачевым в 1967 году по одноименной повести Н. В. Гоголя был одним из лидеров советского кинопроката 1968 года (32,6 млн зрителей). Куравлеву, который сыграл в экранизации студента-семинариста Хому Брута, пришлось для съемок фильма заучивать молитвы и украинские песни.

"Золотой теленок" (1968)

Первая экранизация одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова режиссером Михаилом Швейцером. Блестящее исполнение мошенника и авантюриста Остапа Бендера актером Сергеем Юрским и незабываемый характер мелкого простоватого жулика Шуры Балаганова Леонидом Куравлевым.

Помните забавный момент, как предлагал делить деньги Шура Балаганов:

— Какие служащие? Шур, какие массы?! Когда мы будем делить наши деньги?!

— Только по справедливости.

— О чем речь, Шура?!

"Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

Фантастическая комедия 1973 года, снятая режиссером Леонидом Гайдаем по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич", где Куравлев исполнил роль квартирного и карманного вора по прозвищу "Солист" Жоржа Милославского. Интересно, что озвучила Жоржа Милославского в телефонном разговоре с Антоном Шпаком актриса Наталья Кустинская.

"Афоня" (1975)

Трагикомедия 1975 года режиссера Георгия Данелии была лидером проката — 62,2 млн зрителей. В фильме Леонид Куравлев сыграл непутевого 34-летнего сантехника Афанасия Николаевича Борщова.

"Главный герой совершает отрицательные поступки, и если б его сыграли Ольбрыхский или Высоцкий, их бы не простили, а вот в Куравлеве есть какой-то секрет. Благодаря обаянию персонаж в итоге получился довольно симпатичным", — так сказал про игру Куравлева Данелия.

"Ищите женщину" (1982)

Детективный комедийный телефильм, снятый в 1982 году режиссером Аллой Суриковой. Здесь Леонид Куравлев исполнил роль месье Анри ("Рири") Грандэна, инспектора криминальной полиции, которого за железные нервы и стальной характер прозвали "Железным лбом".

Добавим, что в Украине Леонид Куравлев запомнился не только своими запоминающими и харизматичными ролями, но и своей позицией по оккупированному Россией украинскому Крымскому полуострову. Куравлев открыто поддерживал Путина.

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