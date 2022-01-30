Понад 200 ролей: найяскравіші образи Куравльова, які запам’яталися всім (відео)

Актор дебютував у кіно у 1959 році, будучи ще студентом

У неділю, 30 січня, стало відомо про смерть радянського та російського актора Леоніда Куравльова. Незважаючи на величезну фільмографію артиста та популярність у іменитих режисерів, останні роки свого життя через смерть дружини Куравльов провів у депресії, а помер в одному з московських хоспісів.

За 60-річну акторську кар’єру Леонід Куравльов знявся у понад 200 картинах. Він був майстром імпровізацій, і в кожній ролі актор був яскравим та неповторним.

Грав Куравльов пропащих шахраїв, закоханих простаків і драматичні ролі. Попри задерикуватий характер своїх персонажів, у житті Леонід Куравльов був стриманим та серйозним.

Топ найяскравіших кіновтілень Леоніда Куравльова

"Вій" (1967)

Художній фільм, знятий режисерами Костянтином Єршовим та Георгієм Кропачовим у 1967 році за однойменною повістю М. В. Гоголя був одним із лідерів радянського кінопрокату 1968 року (32,6 млн глядачів). Куравльову, який зіграв у екранізації студента-семінариста Хому Брута, довелося для зйомок фільму заучувати молитви та українські пісні.

"Золоте теля" (1968)

Перша екранізація однойменного роману Іллі Ільфа та Євгена Петрова режисером Михайлом Швейцером. Блискуче виконання шахрая та авантюриста Остапа Бендера актором Сергієм Юрським та незабутній характер дрібного простоватого шахрая Шури Балаганова Леонідом Куравльовим.

Пам’ятаєте кумедний момент, як пропонував ділити гроші Шура Балаганов:

- Які службовці? Шур, які маси?! Коли ми ділитимемо наші гроші?! - Тільки справедливо. - Про що мова, Шура?!

"Іван Васильович змінює професію" (1973)

Фантастична комедія 1973 року, знята режисером Леонідом Гайдаєм за мотивами п’єси Михайла Булгакова "Іван Васильович", де Куравльов виконав роль квартирного та кишенькового злодія на прізвисько "Соліст" Жоржа Милославського. Цікаво, що озвучила Жоржа Милославського у телефонній розмові з Антоном Шпаком акторка Наталія Кустинська.

"Афоня" (1975)

Трагікомедія 1975 року режисера Георгія Данелії була лідером прокату — 62,2 млн глядачів. У фільмі Леонід Куравльов зіграв недолугого 34-річного сантехніка Афанасія Миколайовича Борщова.

"Головний герой робить негативні вчинки, і якби його зіграли Ольбрихський або Висоцький, їх би не пробачили, а от у Куравльові є якийсь секрет. Завдяки чарівності персонаж у результаті вийшов досить симпатичним", — так сказав про гру Куравльова Данелія.

"Шукайте жінку" (1982)

Детективний комедійний телефільм, знятий 1982 року режисеркою Аллою Суріковою. Тут Леонід Куравльов виконав роль мосьє Анрі ("Рірі") Грандена, інспектора кримінальної поліції, якого за залізні нерви та сталевий характер прозвали "Залізним лобом".

Додамо, що в Україні Леонід Куравльов запам’ятався не лише своїми харизматичними ролями, але й своєю позицією щодо окупованого Росією українського Кримського півострова. Куравльов відкрито підтримував Путіна.