"Злизав все": у "Кавказькій полонянці" Гайдая знайшли плагіат на французьку комедію (фото)

Режисер знайшов схожі моменти фільмів із різницею у 10 років

Популярні фільми, що виготовлялись в Радянському Союзі, не можуть претендувати на звання найунікальніших. У цьому переконався російський режисер Сергій Турулін, порівнявши сюжет комедії легендарного режисера Леоніда Гайдая "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика" 1967 року та французького фільму Le triporteur ("Скутер") 1957 року.

На своїй сторінці в Twitter заявив, що "був вражений, як Гайдай злизав звідти все".

"Починаючи з головних героїв — дивакуватий хлопець в окулярах і красуня в червоній сукні. Випадкова зустріч, сварка та щасливий кінець", — зазначає Турулін, публікуючи кадри з фільму Le triporteur, які явно дуже схожі на деякі сцени з "Полонянки" Гайдая.

"З французького фільму взяті всі ці звукові штучки: чпоки, скоки, прискорена зйомка, зворотна зйомка, польоти та падіння. Гримаси, жестикуляція. Погоня теж є і на такій же машині! Намети, овочі, фрукти та танці!", — зазначає режисер. Також Турулін пише, що в Le triporteur є противники, є медична історія, затемнені ефектні зйомки та інше. І все супроводжується бульканнями, вересками та емоціями. Багато ситуацій виникає через іншу місцевість, куди потрапив герой.

"Так само є сцена, де хлопець напивається. Зустрічі з тваринами, безглузді становища. І звісно — наприкінці він супер-герой. І щаслива пара повертається додому разом", — підсумував режисер.

У коментарях користувачі стали на бік Гайдая. Вони зазначили, що фільм радянського режисера вийшов більш яскравим і смішним, водночас "першоджерело" не було популярним навіть у себе на батьківщині. А ще звернули увагу на те, що всі митці так чи інакше запозичують ідеї у своїх колег і в цьому немає нічого нового:

"Як багато можна було змінити, не погналися б ви за гучним "злизав". як мені бачиться, оммаж Гайдая спрацював куди ефектніше і найголовніше — оригінал не запалив і на батьківщині — судячи з оцінок та інформації про нього. на дистанції — оригінал забутий, а злизане цілком утвердилося "

"Все у цьому світі запозичує, Шекспір використав грецькі трагедії, все придумано до нас, Гайдай використав прийоми Чарлі Чапліна і був закоханий у його фільми"

"У Діамантовий руці багато посилань на Самурая з Аленом Делоном, особливо сцена де Миронов зніме рукавички, це пряма пародійна цитата. Взагалі мені здається це робить комедійний геній Гайдая тільки вище"

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