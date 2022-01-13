"Слизал все": в "Кавказской пленнице" Гайдая нашли плагиат на французскую комедию (фото)

Режиссер нашел похожие моменты фильмов с разницей в 10 лет

Популярные фильмы, производимые в Советском Союзе, не могут претендовать на звание самых уникальных. В этом убедился российский режиссер Сергей Турулин, сравнив сюжет комедии легендарного режиссера Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" 1967 года и французского фильма Le triporteur ("Скутер") 1957 года.

На своей странице в Twitter заявил, что "был поражён, как Гайдай слизал оттуда все".

"Начиная с главных героев — чудаковатый парень в очках и красавица в красном платье. Случайная встреча, ссора и счастливый конец", — отмечает Турулин, публикуя кадры из фильма Le triporteur, которые явно очень похожи на некоторые сцены из "Пленницы" Гайдая.

"Из французского фильма взяты все эти звуковые штучки: чпоки, вжики, ускоренная съёмка, обратная съёмка, полёты и падения. Гримасы, жестикуляция. Погоня тоже есть и на такой же машине! Палатки, овощи, фрукты и танцы!", — отмечает режиссер. Также Турулин пишет, что в Le triporteur есть противники, есть медицинская история, затемнённые эффектные съёмки и прочее. И всё сопровождается бульканиями, взвизгиваниями и эмоциями. Много ситуаций возникает из-за другой местности, куда попал герой.

"Так же есть сцена, где парень напивается. Встречи с животными, дурацкие положения. И конечно — в конце он супер-герой. И счастливая пара возвращается домой вместе", — подытожил режиссер.

В комментариях пользователи стали на сторону Гайдая. Они отметили, что фильм советского режиссера вышел более ярким и смешным, в то же время "первоисточник" не был популярным даже у себя на родине. А еще обратили внимание на то, что все деятели искусства так или иначе заимствуют идеи у своих коллег и в этом нет ничего нового:

"Как много можно было изменить, не погнались бы вы за громким "слизал". как мне видится, оммаж Гайдая сработал куда эффектнее и самое главное — оригинал не зажег и на родине — судя по оценкам и информации о нем. на дистанции — оригинал забыт, а слизанное вполне утвердилось"

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"Все в этом мире заимствует, Шекспир использовал греческие трагедии, всё придумано до нас, Гайдай использовал приемы Чарли Чаплина и был влюблен в его фильмы"

"В Брильянтовой руку много отсылок на Самурая с Аленом Делоном, особенно сцена где Миронов снимет перчатки , это прям пародийная цитата. Вообще мне кажется это делает комедийный гений Гайдая только выше"

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