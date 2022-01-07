Кумиры всех девушек СССР: как выглядят актеры из фильма “Гардемарины, вперед!” спустя 34 года после его выхода

С момента выхода фильма "Гардемарины, вперед!" прошло 34 года.

В первый день Нового 2022-го года культова картина СССР — мини-сериал Светланы Дружининой по роману Нины Соротокиной "Гардемарины, вперед!" отметил свое 34-летие. За это время исполнители главных ролей успели очень измениться, как внешне, так и духовно.

"Телеграф" предлагает Вам вспомнить актеров, которые играли в фильме, и посмотреть, как сложились судьбы любимых многими героев советского кинохита.

Дмитрий Харатьян — Леша Корсак

Имеенно роль Леши Корсака принесла Дмитрию бешеную популярность. Артиста "требовали" поклонницы по всей стране, поэтому он согласился на изнурительные гастроли, которые в последствии довели его до депрессии и алкоголизма.

Вторая супруга Дмитрия Харатьяна, модель Марина Майко, сумела помочь мужу справиться с зеленым змеем и побороть зависимость. После реабилитации в клинике актер вернулся к съемкам и нормальной жизни.

Сергей Жигунов — Александр Белов

Стоит отметить, что во время съемок фильма Жигунов призвали в армию, и из-за того, что его обрили, был период, когда он снимался в парике.

Сейчас, после сложностей в личной жизни: романа с Анастасией Заворотнюк и "двойным" разводом с Верой Новиковой, Сергей Жигунов сумел восстановиться и обрести семейное счастье с журналисткой Викторией Ворожбит, на которой он женился в марте 2021-го.

Сергей Жигунов с женой Викторией Ворожбит

Владимир Шевельков — князь Никита Оленев

Шевельков мог и не получить роль, так как Дружинина хотела отдать своему сыну Толе Мукасею, однако он был очень недисциплинирован, поэтому ему нашли замену. Такая замена не давала о себе забыть, и Владимир Шевельков часто чувствовал, что занимает чужое место.

После, артист "исчез" на 12 лет, заявив, что не хочет сниматься. Взамен Шевельков начал снимать ролики и музыкальные клипы, а в сериалах играл только тех, где ему разрешали самому поставить хоть один эпизод.

Сейчас мужчина счастлив в браке с женой Ириной, с которой вместе уже 30 лет, и воспитывает двоих детей.

Михаил Боярский — Шевалье де Брильи

Костюмированные фильмы стали коньком Михаила Сергеевича. В фильме Боярский многим запомнился благодаря песни "Ланфрен-ланфра", которую наверняка многие знают даже наизусть.

Сейчас Михаил Сергеевич продолжает играть в кино и театре, даже несмотря на почтенный возраст и ухудшение здоровья.

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