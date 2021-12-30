"Происходит что-то страшное": внешний вид Надежды Кадышевой напугал поклонников

Новое фото стало очередным поводом для обсуждений болезни певицы

Советская и российская певица, солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева в очередной раз испугала поклонников своим внешним видом. В сети начали распространять фото артистки, на котором она в золотом пышном платье позирует журналистам, однако выглядит при этом очень болезненно.

Снимок опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".

На фото Кадышева выглядит сильно уставшей и изнеможенной. Яркий сценический макияж только подчеркнул все недостатки артистки — под глазами видны огромные мешки, а цвет лица выглядит очень блеклым. В сети отмечают, что 63-летняя певица выглядит явно старше своего возраста.

Вполне возможно, что ситуацию усугубляет новая непривычная прическа — поскольку объемные кудри с начесом Кадышева сменила на собранный хвост с выпущенными по бокам завитыми прядями. Или же проблема в визажисте, который сценическим макияжем подчеркнул все изъяны лица Кадышевой.

Чувства поклонников снова оказались очень противоречивыми. Кто-то по-прежнему в восторге от звезды и считает, что выглядит она потрясающе. Другие уверены – все эти наряды не для ее возраста и надо быть скромнее, а еще не помешало бы подтянуть кожу вокруг глаз.

Добавим, что в российских СМИ часто обсуждают возможную болезнь артистки, однако официальных подтверждений этому нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что критикой за внешний вид прошлись по украинской певице Ирине Билык. Пользователям сети артистка напомнила Майкла Джексона, поскольку ее лицо после пластических операций перестало выглядеть натурально.