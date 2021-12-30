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"Відбувається щось страшне": зовнішній вигляд Надії Кадишевої налякав шанувальників

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Надія Кадишева сильно постаріла Новина оновлена 30 грудня 2021, 14:32
Надія Кадишева сильно постаріла

Нове фото стало черговим приводом для обговорення хвороби співачки

Радянська та російська співачка, солістка ансамблю "Золоте кільце" Надія Кадишева вкотре налякала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. У мережі почали розповсюджувати фото артистки, на якій вона у золотій пишній сукні позує журналістам, проте виглядає дуже хворобливо.

Знімок опублікував Telegram-канал "НеМалахов".

На фото Кадишева виглядає сильно втомленою та знеможеною. Яскравий сценічний макіяж лише підкреслив усі недоліки артистки — під очима видно величезні мішки, а колір обличчя виглядає дуже бляклим. У мережі відзначають, що 63-річна співачка виглядає явно старшою за свій вік.

Цілком можливо, що ситуацію посилює нова незвична зачіска, оскільки об’ємні кучері з начосом Кадишева змінила на зібраний хвіст із випущеними з обох боків завитими пасмами. Або ж проблема у візажисті, який сценічним макіяжем підкреслив усі вади обличчя Кадишевої.

Почуття шанувальників знову виявилися дуже суперечливими. Хтось, як і раніше, у захваті від зірки і вважає, що виглядає вона приголомшливо. Інші впевнені — всі ці вбрання не для її віку і треба бути скромнішими, а ще не завадило б підтягнути шкіру навколо очей.

Додамо, що у російських ЗМІ часто обговорюють можливу хворобу артистки, проте офіційних підтверджень цьому немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що критикою за зовнішній вигляд пройшлися по українській співачці Ірині Білик. Користувачам мережі артистка нагадала Майкла Джексона, оскільки її обличчя після пластичних операцій не виглядало натурально.

Теги:
#Росія #Шоу бізнес #Фото #Російські знаменитості
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