Состояние 85-летнего актера Леонида Куравлева ухудшилось: поражение легких увеличилось в 4 раза

Звезда фильма "Афоня" находится в реанимации

Известный российский актер Леонид Куравлев, известный своими комедийными ролями в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Берегите мужчин!", находится в реанимации.

Как сообщает "КП", у Куравлева началось обширное поражение легких. Всего за несколько дней поражение увеличилось с 5-10% до 25-35%. Это выявили после повторного КТ.

Отмечается, что актер дышит самостоятельно, не использует ИВЛ.

Что известно о диагнозе Леонида Куравлева

5 января этого года 85-летний артист был госпитализирован в больницу в Коммунарке (поселок в составе поселения Сосенского в Москве) с диагнозом вирусная пневмония, а также были выявлены серьезные поражения головного мозга. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

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До больницы Леонид Куравлев жил в доме-пансионате для пожилых людей, куда его определили собственные дети. Последние годы мужчина находился в депрессии. Жена Куравлева, Нина Васильева, умерла в 2012 году. Супруги прожили в браке 52 года. У актера есть дочь Екатерина (психотерапевт) и сын Василий (кандидат экономических наук), а также три внука.

Напомним, что 16 января от осложнений после коронавируса умер российский актер, звезда сериала "Кухня" Иван Рудаков. Мужчине было 43 года.