Укр

Состояние 85-летнего актера Леонида Куравлева ухудшилось: поражение легких увеличилось в 4 раза

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
77
У тяжелобольного актера началось обширное поражение легких Новость обновлена 17 января 2022, 14:00
У тяжелобольного актера началось обширное поражение легких

Звезда фильма "Афоня" находится в реанимации

Известный российский актер Леонид Куравлев, известный своими комедийными ролями в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Берегите мужчин!", находится в реанимации.

Как сообщает "КП", у Куравлева началось обширное поражение легких. Всего за несколько дней поражение увеличилось с 5-10% до 25-35%. Это выявили после повторного КТ.

Отмечается, что актер дышит самостоятельно, не использует ИВЛ.

Что известно о диагнозе Леонида Куравлева

5 января этого года 85-летний артист был госпитализирован в больницу в Коммунарке (поселок в составе поселения Сосенского в Москве) с диагнозом вирусная пневмония, а также были выявлены серьезные поражения головного мозга. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

До больницы Леонид Куравлев жил в доме-пансионате для пожилых людей, куда его определили собственные дети. Последние годы мужчина находился в депрессии. Жена Куравлева, Нина Васильева, умерла в 2012 году. Супруги прожили в браке 52 года. У актера есть дочь Екатерина (психотерапевт) и сын Василий (кандидат экономических наук), а также три внука.

Напомним, что 16 января от осложнений после коронавируса умер российский актер, звезда сериала "Кухня" Иван Рудаков. Мужчине было 43 года.

Теги:
#Леонид Куравлев #Коронавирус #Covid-19
Суд объявил перерыв по делу Порошенко, чтобы адвокаты ознакомились с материалами дела
Политика
Порошенко заявил, что ему не вручали повестку в суд. А как же "Поехали, **б твою мать"?
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Суд объявил перерыв по делу Порошенко, чтобы адвокаты ознакомились с материалами дела
Порошенко заявил, что ему не вручали повестку в суд. А как же "Поехали, **б твою мать"?
Дата публикации
Категория
Владимиру Путину предрекают бесславный конец
"Путин идёт по пути Гитлера, все это плохо закончится для России", – генерал
Дата публикации
Категория
Рост цен на продукты в Украине - результат общемировой тенденции
Есть две новости – хорошая и плохая: почему в Украине растут цены и когда это закончится
Дата публикации
Категория
Лукашенко снова заговорил о "радикалах" в рядах ВСУ
Похлеще чем НАТО? Украина напугала Лукашенко войсками на границе
Дата публикации
Категория
Максиму было всего 11 лет, родные верили, что он до сих пор жив
Держали под землей и жестоко убили: подробности похищения и смерти 11-летнего Максима в Запорожской области