Дочь сдала 83-летнюю Шукшину в дом престарелых и теперь ее хотят "спасти"
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Ранее в пансионате "Идиллия" находился 85-летний актер Леонид Куравлев
На днях стало известно о том, что младшая сестра российской актрисы Марии Шукшиной Ольга отправила свою мать, 83-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину в пансионат для пожилых людей "Идиллия", где ранее находился еще один российский артист Леонид Куравлев.
Об этом Ольга Шукшина рассказала "Собеседнику".
По словам женщины, она отправила свою мать на обследование и реабилитацию. Она также призналась, что у нее "сейчас такая жизненная ситуация", что ей сложно ухаживать за матерью дома. Сама Ольга не рассказывала о своем решении сестрам — Марии и Анастасии.
На вопрос о том, как долго Шукшина-старшая будет находиться в пансионате, ее дочь сказала: "Всё будет зависеть от желания самой Лидии Николаевны". Ранее в беседе с порталом Day.ru Ольга Шукшина рассказала, что у ее матери наблюдаются когнитивные нарушения, но диагноз не назвала.
Интересно, что недавно Лидия Федосеева-Шукшина встречалась со своим бывшим мужем, продюсером Бари Алибасовым, с которым она развелась в сентябре 2021 года. Бывшие супруги праздновали вместе Старый Новый год 14 января.
Стоит добавить, что сын Алибасова был очень удивлен нахождением своей экс-мачехи в пансионате. Он заявил, что "находится в шоке" от известия про дом престарелых и намерен "спасать" Лидию Николаевну: "Ничего себе! Я в диком шоке, потому что буквально несколько дней назад Лида ночевала у папы… Бабушку надо спасать!"
Актриса Мария Шукшина никаких комментариев по поводу случившегося пока не давала.
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