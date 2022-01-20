Укр

Звезда "Кривого зеркала" потерял 66 кг - теперь его не узнать (фото до и после)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Александр Морозов прокомментировал свое похудение Новость обновлена 20 января 2022, 12:49
Александр Морозов прокомментировал свое похудение

Юмористу удалось похудеть после операции по уменьшению желудка.

Известный российский комик, звезда юмористического шоу "Кривое зеркало", Александр Морозов, который ранее угодил в секс-скандал с 22-летней девушкой, запомнился многим зрителям в роли веселого и доброго пухляка. Однако за последние два года артист кардинально изменился и от той пчелки из "Кривого зеркала" практически ничего не осталось.

Морозову надоело постоянно играть роль веселых пухлячков, и он основательно взялся за себя, и начал приводить себя в форму. Он сидел на разных диетах, однако они никак не работали, пока мужчина не решился на операцию по уменьшению объема желудка. Только после этого, ему удалось сбросить лишний вес.

18 января вышел новый выпуск шоу "Пусть говорят", в котором речь шла о звездах, которые вдруг сбросили вес и резко поменяли имидж. Одним из героев шоу стал и Александр Морозов. Юморист признался, что за два года он сумел похудеть на 66 кг. Его сперва не узнала даже родная мама.

"Со 140 до 74, я недавно взвешивался" — признался комик.

Как выглядел Морозов до похудения

Как выглядит Морозов сейчас

Ранее "Телеграф" писал, что последние дни росСМИ активно обсуждают состояние здоровья экс-участника Comedy Club Гарика Мартиросяна. В соцсетях артиста и его жены никаких намеков на болезнь артиста нет. Поклонники комика активно обсуждают его лысину и предполагают, что мужчина чем-то болен. Никаких подтверждений этому нет.

Теги:
#Комик #Александр Морозов #кривое зеркало
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