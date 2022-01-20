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Зірка "Кривого дзеркала" втратила 66 кг — тепер його не впізнати (фото до і після)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Олександр Морозов прокоментував своє схуднення Новина оновлена 20 січня 2022, 12:49
Олександр Морозов прокоментував своє схуднення

Гумористу вдалося схуднути після операції зі зменшення шлунка.

Відомий російський комік, зірка гумористичного шоу "Криве дзеркало", Олександр Морозов, який раніше потрапив у секс-скандал із 22-річною дівчиною, запам’ятався багатьом глядачам у ролі веселого та доброго пухляка. Проте за останні два роки артист кардинально змінився і від тієї бджілки із "Кривого дзеркала" практично нічого не залишилося.

Морозову набридло постійно грати роль веселих пухлячків, і він ґрунтовно взявся за себе, і почав наводити себе у форму. Він сидів на різних дієтах, однак вони ніяк не працювали, доки чоловік не зважився на операцію щодо зменшення об’єму шлунка. Тільки після цього йому вдалося скинути зайву вагу.

18 січня вийшов новий випуск шоу "Нехай говорять", в якому йшлося про зірок, які раптом скинули вагу і різко змінили імідж. Одним із героїв шоу став і Олександр Морозов. Гуморист зізнався, що за два роки він зумів схуднути на 66 кг. Його спершу не впізнала навіть рідна мати.

"Зі 140 до 74, я нещодавно зважувався" — зізнався комік.

Як виглядав Морозов до схуднення

Як виглядає Морозов зараз

Раніше "Телеграф" писав, що останні дні росЗМІ активно обговорюють стан здоров’я ексучасника Comedy Club Гаріка Мартиросяна. У соцмережах артиста та його дружини жодних натяків на хворобу артиста немає. Шанувальники коміка активно обговорюють його лисину і припускають, що чоловік на щось хворий. Жодних підтверджень цьому немає.

Теги:
#Комік #Олександр Морозов #Криве дзеркало
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