Звезда "Кривого зеркала" угодил в секс-скандал из-за 22-летней студентки

Звезда "Кривого зеркала", юморист Александр Морозов попал в скандал. Шоумена обвиняют в изнасиловании и избиении.

22-летняя студентка Елизаветой Еременко сообщила, что она стала жертвой изнасилования и жестокого избиения со стороны Александра Морозова. Девушка рассказала, что познакомилась с юмористом в соцсетях, а после он пригласил ее на свидание в один из отелей Москвы.

Елизавета хвасталась в сторис на своей странице в Instagram своим свиданием, показывая гостиничный номер, и рассказывая о том, в соседней комнате ее ожидает знаменитый Александр Морозов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Ерёменко (@liza_eryomenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Ерёменко (@liza_eryomenko)

Впоследствии Морозов якобы избил и изнасиловал Еременко. Теперь девушка намерена наказать шоумена за содеянное. Лиза уверяет, что не давала согласия на интим, да и была девственницей до этого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Ерёменко (@liza_eryomenko)

Сам Александр Морозов отрицает свою причастность к преступлению.

Напомним, что недавно Александр Морозов удивил результатами своего похудения. Шоумену удалось это сделать благодаря тому, что уменьшил объем своего желудка и избавился от лишней кожи на теле.

Ранее, "Телеграф" писал, что Александр Морозов поразил своим высказыванием о Дмитрии Нагиеве.