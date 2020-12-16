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"Хочу отправить его в Макеевку с Моргенштерном и сжечь": юморист удивил откровениями про Нагиева

"Хочу отправить его в Макеевку с Моргенштерном и сжечь": юморист удивил откровениями про Нагиева
Обновлено 12:10 Сегодня Телеграф

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов в юморе еще со студенческой скамьи. Он снимался в различных шоу, а потому среди звезд шоу-бизнеса имеет немало знакомых. Но как оказалось, не все звезды в реальной жизни не такие же, как на экране.

Одним из таких является шоумен Дмитрий Нагиев. Александр Морозов заявил, что в реальной жизни, Дмитрий совершенно не такой, как в кадре.

«Вообще, он сволочь!" — заявил Александр.

Оказывается, Александр обижен на Нагиева из-за его двуличности. Вне рабочей обстановки Нагиев вполне добрый человек, однако как только включаются камеры - он превращается в «тварь». Как то во время съемок Дмитрий негативно отозвался о внешнем виде Морозова, хотя пока были выключены камеры они «чуть ли не в десны друг с другом».

«С тех пор хочу его отправить в Макеевку с Моргенштерном и сжечь. Нагиев, я тебя сожгу!» - говорит Морозов.

Ранее, «Телеграф» писал, что молодая супруга Евгения Петросяна впервые показала лицо сына.

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Дмитрий Нагиев, Александр Морозов.

Автор:

Телеграф
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