Молодая жена Петросяна впервые показала лицо сына (фото)

75-летний Евгений Петросян 13 марта этого года стал отцом маленького сына, которого назвали в честь отца российского юмориста - Ваганом. Мальчик родился в пятом браке артиста с Татьяной Брухуновой, которая младше его на 44 года. Она является его помощником и концертным директором. О беременности женщины стало известно в декабре прошлого года.
Совместные фото супругов очень редки, но Татьяна на своей странице в Инстаграме не прочь делиться с подписчиками снимками своего первенца, к тому же 13 декабря она впервые опубликовала фото, на котором показала лицо мальчика.
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Как видно по последним снимкам, Брунихина тщательно скрывала, как выглядит ее сынишка.
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Стоит отметить, что у Евгения Петросяна было четыре брака, а также взрослая дочка от первой жены, которая уже давно живет в США. Поклонникам наиболее известна четвертая жена Евгения Петросяна, а именно известная юмористка и артистка эстрады Елена Степаненко. Они были женаты с 1985 по 2018 год.
Стоить добавить, что процесс развода для бывших супругов оказался очень тяжелым. После долгого молчания Петросян признался, что не хотел терять дружбу со Степаненко.