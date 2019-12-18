СМИ: молодая жена Евгения Петросяна беременна

Татьяна Брухунова - личный помощник известного писатель-юмориста и телеведущего Евгения Петросяна. Еще с самой юности девушка стремилась работать с звездами. И эй это удалось.
Вскоре она стала личной ассистенткой комика, а в феврале стало известно, что Брухунова и Петросян начали отношения. В начале декабре 2019 года пара расписалась. И теперь СМИ утверждают, что Татьяна Брухунова ждет первого ребенка. Как оказывается, девушка никогда не была замужем и детей пока не имеет. Но сейчас она мечтает подарить супругу наследника.
Стоит отметить, что у Евгения Петросяна было четыре предыдущих брака, а также взрослая дочка, которая уже давно выехала в США.
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Напомним, что совсем недавно российского актера Сергея Жигунова обвинили в рукоприкладстве. На данном предположении настаивает режиссер Наталья Бондарчук. В одном из интервью рос. СМИ Бондарчук вспоминает, что во время брака актера с актрисой Анастасией Заворотнюк, у которой диагностировали опухоль головного мозга, Сергей Жигунов "был груб с Анастасией" и часто поднимал на нее руку.