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Среда, 18.12.2019
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Лана Дель Рей показала фанатам своего бойфренда (Фото)

Лана Дель Рей показала фанатам своего бойфренда (Фото)
15:15 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На фото Шон нежно обнимает любимую и целует ее в макушку, а довольная Лана держит его за руку.

Разговоры об отношениях Ланы Дель Рей и Шона Ларкина начались еще в начале осени. Сначала певица никак не комментировала эти слухи, но на днях решила прервать молчание и представить поклонникам своего возлюбленного.

Совместным снимком с Ларкиным она поделилась в Instagram.

Даже образ певицы выглядит романтично: перед камерой она позирует в нежно-розовом воздушном платье и высоких сапогах. Трудно не заметить, насколько счастливы Шон и Лана. 

 
 
 
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Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

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Судя по окружающей обстановке, фотография была сделана в гримерке. Об этом свидетельствует стойка с одеждой, на которую опирается Ларкин. Таблоиды предположили, что пара проводила время вместе на шоу Live PD, где работает Шон. В комментариях поклонники и звездные коллеги искренне порадовались за Лану. "Так счастлива за тебя", "Лана влюблена", "Ты выглядишь такой счастливой", "Вы такие милые", — написали влюбленной певице подписчики.

Напомним, Шон работает консультантом, аналитиком и ведущим на американских шоу, посвященных расследованию реальных дел. В сюжетах Ларкин выступает в роли бесстрашного полицейского, поэтому теперь фанаты точно могут не переживать, ведь Лана находится в надежных руках.

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Лана Дель Рей, Знаменитости, Полицейский, Бойфренд.
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