Скачать
Среда, 18.12.2019
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)

В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
13:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Модель, Шанель Иман, наиболее известная как одна из ангелов Victoria's Secret, получила лучший подарок накануне Рождества, и поделилась радостью с подписчиками.

Вчера, 17 декабря, Шанель Иман решила сразу приучать дочь к публичности и создала личную страничку в инстаграме для младенца.

29-летняя модель Шанель Иман и ее 26-летний муж Стерлинг Шепард, который играет в американский футбол, стали родителями девочки. Этой радостной новостью супруги поделились просто из роддома, опубликовав трогательные семейные фото. Дочь назвали Кэсси Сноу. "Мы получили свой рождественский подарок немного раньше",– отметила звездная мама в заметке. 

Пара решила не откладывать в долгий ящик социализацию новорожденной крохи и создала для дочери собственную страницу в инстаграме. Родители уже успели опубликовать две фотографии Кэсси Сноу, а менее чем за сутки на нее подписались почти три тысячи пользователей. С пополнением семью уже успели поздравить звездные коллеги. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Новый бывший возлюбленный Кендал Дженер: почему модель переносит съемки

Напомним, что пара поженилась в марте 2018 года, после того как Стерлинг Шепард сделал предложение любимой в ее 27 день рождения. Они отметили громкую свадьбу в Лос-Анджелесе. Супруги уже воспитывают двухлетнюю дочь Келли Клей, которая также живет публичной жизнью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Супермодели, Дети знаменитостей, Новорожденные, Знаменитостии, Модели Victoria's Secret, Стерлинг Шепард, Супермодель Шанель Иман, Кэсси Сноу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
04 Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно
05 Можно ли есть сырое тесто: вред или польза?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украинцы назвали самые любимые праздники
Украинцы назвали самые любимые праздники
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь