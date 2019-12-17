Новый бывший возлюбленный Кендал Дженер: почему модель переносит съемки

Новости шоу бизнеса:Популярная модель переносит запланированные съемки ради известного баскетболиста.

Кендалл Дженнер возобновила роман с австралийским баскетболистом Беном Симмонсом. Такие слухи спровоцировала сама модель, которая в пятницу, 13 декабря, пошла на матч бывшего парня. По словам очевидцев, Кендалл поддерживала команду "Филадельфия Севенти-Сиксерс", за которую играет Бен Симмонс, и эмоционально переживала все моменты, когда парень вел мяч.

Эту информацию подтвердили инсайдеры из близкого окружения сестер Кардашян. Они убеждают, что Кендалл Дженнер специально перенесла запланированную съемку, чтобы приехать в Филадельфию и поболеть за своего бойфренда. После матча пара провела время вместе."Раньше такого не было. На прошлой неделе она улетела вечером в четверг, чтобы встретиться с ним после игры в Бостоне. После этого она вернулась на Манхэттен для съемки, а уже в пятницу утром улетела в Филадельфию, чтобы успеть на его новую игру. Пока они держат свои отношения в тайне от всех", – рассказал инсайдер.

В октябре 2019 года Кендалл Дженнер опубликовала несколько фото с манекенщиком Файем Хадрой. СМИ подозревали, что пара встречается. Однако, как оказалось, Кендалл не смогла долго строить отношения с коллегой и вернулась к бывшему парню.

Посмотреть эту публикацию в Instagram we don’t date he’s just my date

Кендалл Дженнер закрутила роман с Беном Симмонсом в мае 2018 года. Пара часто попадала в объективы папарацци и демонстрировала особую нежность на публике. Однако комментировать отношения знаменитости не спешили. В то же время, инсайдеры уверяли журналистов, что роман Кендалл и Бена развивается очень быстро, поэтому пара может пойти к алтарю уже в 2019 году.

Однако это так и не произошло. Строптивая модель внезапно решила завершить роман. По неофициальной информации, Кендалл Дженнер надоело быть всегда в разлуке со спортсменом из-за его графика. Поэтому пара решила разойтись и сосредоточиться на своей карьере.