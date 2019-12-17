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Идеальный партнер для Селены Гомес: характеристики, которые певица ценит в мужчинах

Идеальный партнер для Селены Гомес: характеристики, которые певица ценит в мужчинах
13:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Известная певица назвала черты характера, которые она ценит в мужчинах.

На днях Селена Гомес стала гостьей радиоэфира на Capital FM. По правилам программы предыдущий ее гость может оставить вопрос следующему. Вопрос Селене достался от Джейсона Деруло: "Что вы посоветуете мужчине на начальном этапе общения с девушкой? Что ему стоит делать на первых порах? И как вы предпочитаете, чтобы ухаживали за вами?".

Услышав вопрос Селена рассмеялась.  "Меня раньше о таком не спрашивали… Мне нравится, когда свидания проходят в компании друзей или знакомых, так мне комфортнее,"— сказала Гомес. 

Певица отметила, что предпочитает "естественное сближение: "Мне важно, что тот, кто это делает, хочет приблизиться именно ко мне, а не к моему имени".

 
 
 
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Getting to celebrate this chapter with my friends means so much to me

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

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Селена сказала, что любит "настоящих" парней, которые не скрывают свои недостатки, выпячивая достоинства. Звезда говорит, что обычно чувствует, когда к ней подходят люди с дурными намерениями.

"Я за первые пять секунд могу понять, хочет ли человек чего-то конкретного. Я люблю смешных, игривых, легких на подъем, но при этом трезвомыслящих. Не люблю высокомерных и хвастливых",— поделилась звезда.

Поклонники яркой и талантливой исполнительницы Селены Гомес в предвкушении выхода нового альбома любимицы. 

 
 
 
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RARE

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

Потому, сейчас Селена трудится над новым альбомом под названием Rare, который выйдет 10 января 2020 года. И по словам звезды можно сделать вывод, что композиции, которые она собрала под этим названием, тоже будут необычными и искренними.

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