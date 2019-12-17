Идеальный партнер для Селены Гомес: характеристики, которые певица ценит в мужчинах

На днях Селена Гомес стала гостьей радиоэфира на Capital FM. По правилам программы предыдущий ее гость может оставить вопрос следующему. Вопрос Селене достался от Джейсона Деруло: "Что вы посоветуете мужчине на начальном этапе общения с девушкой? Что ему стоит делать на первых порах? И как вы предпочитаете, чтобы ухаживали за вами?".
Услышав вопрос Селена рассмеялась. "Меня раньше о таком не спрашивали… Мне нравится, когда свидания проходят в компании друзей или знакомых, так мне комфортнее,"— сказала Гомес.
Певица отметила, что предпочитает "естественное сближение: "Мне важно, что тот, кто это делает, хочет приблизиться именно ко мне, а не к моему имени".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Getting to celebrate this chapter with my friends means so much to me
Селена сказала, что любит "настоящих" парней, которые не скрывают свои недостатки, выпячивая достоинства. Звезда говорит, что обычно чувствует, когда к ней подходят люди с дурными намерениями.
"Я за первые пять секунд могу понять, хочет ли человек чего-то конкретного. Я люблю смешных, игривых, легких на подъем, но при этом трезвомыслящих. Не люблю высокомерных и хвастливых",— поделилась звезда.
Поклонники яркой и талантливой исполнительницы Селены Гомес в предвкушении выхода нового альбома любимицы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Потому, сейчас Селена трудится над новым альбомом под названием Rare, который выйдет 10 января 2020 года. И по словам звезды можно сделать вывод, что композиции, которые она собрала под этим названием, тоже будут необычными и искренними.