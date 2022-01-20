"Она трезвая не летает": у Волочковой объяснили ее скандальное поведение в самолете

PR-директор балерины объяснила поведение Волочковой на борту самолета.

Артисты тоже люди и ничто человеческое им не чуждо. У многих артистов также есть свои фобии, страхи и переживания по различным причинам и поводам. Вот и известная балерина Анастасия Волочкова не стала исключением.

Оказывается, у артистки аэрофобия и она боится летать, а так как путешествует она много, то решает этот вопрос при помощи алкоголя. PR-директор Волочковой рассказала, что балерина всегда находится в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, сообщает телеграм-канал "Светские хроники".

"Она трезвая не летает, потому что боится" — добавил представитель Волочковой.

Это "обстоятельство" выяснилось после того, как выпившая (как оказалось) Волочкова устроила дебош на борту самолета Мальдивы-Москва. Балерина поссорилась с бортпроводником, который попросил ее надеть защитную маску. В сеть слили видео, на котором видно, как артистка ругается с персоналом.

Результат скандала: полиция составила на Волочкову два административных протокола, и теперь ей может грозить до 15 суток за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.

Сама Волочкова считает, что бортпроводник "докопался" к ней из-за ее популярности, и, более того, по ее словам, многие также сидели без масок.

Ранее "Телеграф" писал, что Анастасия Волочкова оконфузилась во время съемок шоу "Бар в большом городе". Организаторы съемок даже решили не открывать доступ к выпуску на YouTube, оставив его в закрытой части по подписке.