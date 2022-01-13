"Всех еб** с 14 лет": Волочкова на скандальном шоу раскрыла грязные секреты российских балерин (видео)

Известная балерина приятно удивила участников и зрителей шоу.

В четверг, 13 января, вышел новый выпуск популярного на YouTube шоу — "Что было дальше", одной из приглашенных гостей которого стала известная своим скандальным поведением российская балерина Анастасия Волочкова.

Отметим, что шоу "Что было дальше" — это очень достаточно специфический проект на YouTube. Ведущие шоу, комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Илья Макаров, Тамби Масаев и Эмир Кашоков, своеобразно "издеваются" над гостями, которые приходят к ним. Глумятся над ними по поводу и без и часто бесцеремонно перебивают участников во время их рассказов. Однако Волочкова отважилась и пришла в гости к комикам и произвела фурор.

Только в этот раз впечатление от общения с Волочковой осталось положительными. Балерина не обращала внимания на подколки ведущих, и, более того, и сама дала им матерный стихотворный мастер-класс, прочитав стихотворение Андрея Орлова, известного как Орлуша/Orlusha, которое автор посвятил артистке.

Полный стих про Анастасию Волочкову

Полный стих про Анастасию Волочкову

И конечно же не забыла Волочкова и о своем "фирменном" шпагате.

Стоит отметить, что такая выходка шокировала комиков, ведь те смотрели и слушали ее с удивленными глазами и открытыми от удивления ртами. Однако подобное поведение Волочковой пришлось по вкусу зрителям. В комментариях многие отметили, что она одна из самых позитивных звезд шоу-бизнеса.

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