"Всіх їб*** з 14 років": Волочкова на скандальному шоу розкрила брудні секрети російських балерин (відео)

Відома балерина приємно здивувала учасників та глядачів шоу.

У четвер, 13 січня, вийшов новий випуск популярного на YouTube шоу — "Что было дальше", однією із запрошених гостей якого стала відома своєю скандальною поведінкою російська балерина Анастасія Волочкова.

Зазначимо, що шоу "Что было дальше" — це дуже специфічний проєкт на YouTube. Ведучі шоу, коміки Нурлан Сабуров, Олексій Щербаков, Ілля Макаров, Тамбі Масаєв та Емір Кашоков, своєрідно "знущаються" з гостей, які приходять до них. Глумляться над ними з приводу і без, і часто безцеремонно перебивають учасників під час їхніх розповідей. Однак Волочкова наважилася і прийшла в гості до коміків і спричинила фурор.

Тільки цього разу враження від спілкування з Волочковою залишилось позитивним. Балерина не звертала уваги на підколки ведучих, і, щобільше, і сама дала їм віршований майстер-клас з нецензурною лексикою, прочитавши вірш Андрія Орлова, відомого як Орлуша/Orlusha, який автор присвятив артистці.

Повний вірш про Анастасію Волочкову

Повний вірш про Анастасію Волочкову

І звичайно ж, не забула Волочкова і про свій "фірмовий" шпагат.

Варто зазначити, що така витівка шокувала коміків, адже ті дивилися і слухали її зі здивованими очима та відкритими від подиву ротами. Проте подібна поведінка Волочковій припала до смаку глядачам. У коментарях багато хто відзначив, що вона одна з позитивних зірок шоубізнес.

Обережно! У відео є ненормативна лексика 18+

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