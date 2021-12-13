П’яна Анастасія Волочкова зганьбилася на зйомках російського шоу

Російська балерина нецензурно виражалася під час зйомки програми

Відома російська балерина Анастасія Волочкова, відома своєю скандальною поведінкою на публіці, вкотре осоромилася – під час зйомок шоу "Бар у великому місті".

Про це пише StarHit.

Видання зазначає, що організатори зйомок через скандальну поведінку Волочкової вирішили опублікувати випуск лише у закритій частині YouTube-каналу, доступній лише за платною підпискою. Крім того, повідомляється, що балерина нібито прийшла п’яною на зйомку.

За даними StarHit, Анастасія Волочкова дуже емоційно відреагувала на розповідь російського стендап-коміка Володимира Бухарова про кохану-балерину, яка одного разу надто наполегливо чіплялася до нього. Солідарність із дівчиною Волочкова вирішила проявити, пославши коміка

Після цього Анастасія Волочкова заявила, що її вигнали із Великого театру, а також нецензурно висловилася на адресу свого колишнього місця роботи.

Глядачів поведінка балерини шокувала. Щоправда, були й ті, хто назвав таку її дуже сміливою, а випуск, за їхніми словами, без неї вийшов би похмурим.

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