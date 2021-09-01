"Дякуємо, що без шпагату": Волочкова "блиснула" грудьми на шкільній лінійці (фото)

Артистка балету вибрала для походу в школу разом з дочкою дуже нескромне вбрання.

Відому російську балерину Анастасію Волочкову розкритикували в мережі через надто відверте вбрання на шкільній лінійці до 1-го вересня. Артистка, яка останнім часом більше славиться своїми шпагатами, ніж творчою діяльністю, прийшла в школу в сукні зі шнурівкою на грудях.

Відповідні знімки в своєму Інстаграм оприлюднила сама балерина.

На фото балерина позує разом з 15-річною дочкою Аріадною, яка пішла в 10-й клас. При цьому Анастасія одяглася в школу досить нескромно: вона вибрала відверту сукню з квітковим принтом з глибоким декольте і шнурівкою на грудях.

Анастасія Волочкова з дочкою Аріадною

Користувачів мережі такий наряд артистки обурив. "Спасибі, що без шпагату!", "Сукня якраз для походу в школу з дитиною", "Відчуття, що Анастасія трохи переплутала і не зрозуміла куди прийшла з таким виразом, це школа, а не стриптиз бар", "Виріз жахливий", "на лінійку можна було і закритий наряд надіти", "Плаття не для школи у мами. Хоча сорому немає, добре хоч не на шпагаті", "Якби моя мама прийшла на лінійку в такому вигляді, я б краще померла б у цей день! ", — написали Волочкової в коментарях.

Нагадаємо, що раніше навіть на серйозній зустрічі з пресою Анастасія Волочкова не втрималася від демонстрації свого вміння сідати на шпагат.