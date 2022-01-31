Досі незаміжня: як зараз живе зірка "Не родись вродливою" родом з України Ольга Ломоносова (фото)

43-річна акторка народилася в Україні, але кар’єру збудувала в Росії.

У 2005 році на телеекрани вийшов серіал "Не родись вродливою", який відкрив двері на великі екрани для багатьох акторів та актрис. Наприклад, російський актор Петро Красилов "зміцнив" свою популярність, а ось для актриси Ольги Ломоносової серіал став відмінним стартом. Після ролі Кіри Воропаєвої, нареченої головного героя Андрія Жданова, актриса стала відома широкому колу глядачів.

Зараз Ольга Ломоносова активно продовжує зніматися в кіно, на її рахунку вже понад 60 робіт у різних фільмах та серіалах, найпопулярніші з яких "Одну тебе люблю", "Черговий янгол", "Друга спроба", а 2022-го на екрани вийде нова робота Ломоносової — детектив "Шпигун".

Ольга Ломоносова у серіалі "Не родись вродливою"

Ольга Ломоносова у серіалі "Черговий янгол"

Якщо кіножиття актриси складається успішно, то з особистим життям все на жаль не так гладко. З дитинства Ломоносова займалася художньою гімнастикою, була кандидатом у майстри спорту, і навіть була прийнята до школи олімпійського резерву Альбіни Дерюгіної. Після закінчення школи Ольга вступила до Київського хореографічного училища, щоб стати балериною. Проте відмовилася від мрії заради кохання.

Ольга Ломоносова у серіалі "Одну тебе люблю"

Бувши тиждень у Москві, актриса випадково познайомилася з Володимиром Машковим та закохалася. Заради чоловіка вона покинула училище, стажування в Німеччині та поїхала підкорювати Москву. Спочатку вона працювала артисткою балету у музичному театрі ім. Станіславського та Немировича-Данченка, а потім вступила до Щукінського театрального училища. З Машковим відносини не склалися, оскільки він на юну Ломоносову планів був.

Ольга Ломоносова та Володимир Машков

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Незабаром після закінчення училища актриса вийшла заміж за продюсера Євгена Ряшенцева, але за рік вони розлучилися. У мережі ходили чутки, що шлюб був фіктивним, щоб Ломоносова, яка переїхала з України, оформила російське громадянство.

Ольга Ломоносова з чоловіком Павлом Сафоновим

Зараз Ломоносова полягає у стосунках із театральним режисером Павлом Сафоновим. Вони офіційно не розписані, але вже довго живуть разом. У них є троє дітей – Варвара (15), Олександра (10) та Федір (4).

Раніше "Телеграф" писав, як зараз живе та чим займається зірка серіалу "Таємниці слідства" Ганна Ковальчук. Варто зазначити, що російському телепроєкту 2021 року виповнився 21 рік.