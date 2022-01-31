Осталась маленькая дочь: что известно о жизни зверски убитой в России "Мисс Кузбасс" (фото)

Королевой красоты россиянка стала в 19-летнем возрасте

В понедельник, 31 января, стало известно о жестоком убийстве "Мисс-Кузбасс-2010" 30-летней Ксении Сапожковой. Убийцей россиянки оказался ее 36-летний муж Александр Попов, который сначала признался в убийстве жены, а позже стал отрицать свою вину.

Что известно о Ксении Сапожковой

Согласно анкете Ксении на сайте fashionbank.ru, она родилась 3 сентября 1991 года в Новокузнецке, Кемеровская область, Россия. В 2007 году участвовала в региональном конкурсе "Краса Кузбасса", а в 2010 году стала обладательницей титула "Мисс Кузбасс". В эти годы успела поработать в качестве модели в Сеуле, Южная Корея. Участвовала в финале конкурса "Мисс Россия-2011".

"При необходимости готова изменить место жительства или работать в другой стране. Загранпаспорт у меня есть. Владею разговорным английским языком, имею хорошую хореографическую подготовку", — написала о себе в анкете Сапожкова.

На ее страницу в Инстаграм подписано 112 человек. Она сейчас закрыта. Также Ксения имела аккаунт на mail.ru.

Скриншот страницы Ксении Сапожковой в Инстаграме

На этом фото, вероятно, за объктивом камеры сидит муж Ксении Александр Попов

Что известно о смерти Ксении Сапожковой

31 января стало известно, что "Мисс Кузбасс" Ксению Сапожкову убили в Москве. 11 января ее муж Александр Попов, кстати, руководитель одного из отделов метро в Москве, заявил об исчезновении женщины, сказав, что та еще в августе прошлого года улетела в Дубай, а позже в Африку на отдых и не вернулась. Спустя месяцы мужчина якобы начал подозревать что-то неладное, когда Ксения перестала выходить на связь.

Александр Попов и Ксения Сапожкова

Позже Попов признался, что убил супругу, расчленил тело, обвязал камнями и выбросил в реку Десну. Когда водолазы ничего не нашли в водоеме, Александр стал отрицать убийство. Следователям же удалось выяснить, что Ксения не пересекала границу со дня пропажи. В это время страницы в социальных сетях от имени Ксении вёл ее муж. Суд арестовал Попова на два месяца.

Добавим, что у супругов есть общая 6-летняя дочь, которую мужчина отправил в Новокузнецк к родственникам Ксении. У Попова также есть еще ребенок от первого брака.

Трагедия на днях случилась и с американской моделью, обладательницей титула "Мисс США-2019" Челси Крист. 30-летняя женщина покончила с собой, выбросившись с окна высотного здания на Манхэттене в Нью-Йорке.